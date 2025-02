Dos aviones chocan en el aeropuerto de Seattle

Un incidente aéreo generó tensión en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma (SEA).

Esto luego de que un avión de Japan Airlines impactara contra la cola de una aeronave de Delta Air Lines la mañana de este miércoles 5 de febrero.

El choque ocurrió a las 10:17 a.m (hora del Pacífico) mientras el avión de Japan Airlines se encontraba en movimiento.

En ese momento la aeronave de Delta estaba estacionada en la zona de mantenimiento.

BREAKING: Seattle-Tacoma International Airport has reported that a taxiing Japan Airlines plane appears to have hit the tail of a Delta Air Lines plane. No injuries are reported and there will be minimal impact to airport operations. [Photo courtesy of Felipe Leos] pic.twitter.com/muAbotuJO6

— KIRO 7 (@KIRO7Seattle) February 5, 2025