Trump ordena bombardeo contra el Estado Islámico en Somalia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó un bombardeo contra el grupo terrorista Estado Islámico (EI) en las montañas de Golis, al norte de Somalia.

La operación, que tuvo lugar este sábado, resultó en la muerte de varios miembros del EI sin que se reportaran víctimas civiles, según informaron fuentes del Gobierno estadounidense.

Trump anunció la acción en sus redes sociales, asegurando que el objetivo principal era un alto cargo del EI, responsable de planificar ataques y reclutar terroristas en la región.

Según el mandatario, este individuo y sus seguidores fueron localizados escondidos en cuevas antes del ataque de precisión.

