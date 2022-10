Estados Unidos comenzó la deportación de migrantes venezolanos

Los dejan en varios puntos de la frontera con México

Albergues de la iglesia católica en Matamoros, Ciudad Juárez y Piedras Negras informan de retornos

Estados Unidos comenzó la deportación de migrantes venezolanos el jueves a través de varios puntos de la frontera con México a la vez que lanzaba un claro mensaje a quienes estén en camino para que abandonen su intento porque ya no podrán ingresar al país, de acuerdo con información de la agencia de AP.

Los albergues de la iglesia católica en Matamoros, Ciudad Juárez y Piedras Negras, en la frontera mexicana, informaron de los retornos a The Associated Press. La Organización Internacional para las Migraciones confirmó en un breve mensaje que estaba al tanto del inicio de las devoluciones, pero no dio más detalles. Las autoridades no ofrecieron información al respecto.

¿PORQUÉ SE HACEN LAS DEPORTACIONES DE MIGRANTES VENEZOLANOS?

Las devoluciones son parte del plan anunciado el miércoles por los gobiernos de Estados Unidos y de México, según el cual la Casa Blanca aceptará hasta 24,000 migrantes venezolanos que se registren previamente en el programa y lleguen por vía aérea. México, por su parte, recibirá a los expulsados de esa nacionalidad que crucen de forma irregular por tierra, como había sido habitual en el último año.

Unos 120 venezolanos fueron devueltos a Matamoros, la ciudad que está al otro lado de Brownsville en el extremo este de la frontera, confirmó el padre Francisco Gallardo, director de la Casa del Migrante, donde se alojaron los extranjeros. Todos llegaron con un permiso temporal para estar en México, explicó el sacerdote que agregó no haber recibido ninguna información sobre qué pasará con ellos. “La gente está muy enojada muy molesta. Ellos están sorprendidos, quieren respuestas, y no sabemos cómo informarles”, indicó Gallardo, se informó sobre deportación de migrantes venezolanos.