Dejan narco mensaje al influencer Rodolfo ‘Fofo’ Márquez

¿Por qué amenazan al Fofo Márquez?

Fue el pasado 22 de febrero, cuando el suceso se hizo viral en redes sociales, después de que compartieron a una mujer con el rostro lleno de sangre y contando que fue víctima de la violencia.

Se dio a conocer que la víctima fue agredida por un hombre por haber golpeado su espejo retrovisor al momento de estacionarse.

«Entonces al entrar, el espejo se volteó. No se cayó ni nada, yo sabía que no era tan grave», confesó la mujer que fue maltratada por el sujeto.

«(…) El chavo creyó que yo no iba a pagarle, que me iba a ir. Le dije ‘Déjame sacar mis papeles’. Y me dijo: ¿Si me vas a pagar? Pero vio la camioneta y ahí comenzó a patearme», relató.