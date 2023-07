Tras tres años de investigación, autoridades dictaminaron cargos en contra del ex boxeador puertorriqueño, Félix Verdejo. El deportista fue acusado del secuestro que desembocó en el feminicidio de su pareja, Keishla Rodríguez, mientras estaba embarazada. Verdejo, no fue señalado directamente de la muerte de la joven, sino de delitos que resultaron en la pérdida de la víctima.

«En mi mente pensaba muchas cosas, pero en mi corazón no. Me levantaba todos los días para venir acá con el propósito de hacerla valer a ella. Siempre he dicho que vivirá el resto de su vida pensando en lo que le hizo a mi hija, y esa es su peor condena. Yo no le deseo la muerte, le deseo mucha salud y que pueda durar todo el tiempo que pueda durar», declaró José Antonio Rodríguez y citó END.

Declaran culpable Félix Verdejo: «Eso no se le hace a nadie»

Ante los cargos y la próxima sentencia, la madre de Keishla, Keila Ortiz, habló con los medios locales que se encontraban fuera del juzgado y señaló que se había hecho justicia ante la muerte de su hija y el nieto que esperaba. Señaló que aunque el dictamen se dio a conocer, sabe que nada le devolverá a la joven, de 27 años de edad. Archivado como: Declaran culpable Félix Verdejo

«Se le hizo justicia a mi hija y a mi nieto, le hice justicia a ambos porque son dos vidas. Keishla estaba sentada en el banco con su bebé. No pienso para nada que el veredicto se vaya a revertir. Esto fue un asesinato macabro, y eso no se la hace a nadie. No dije que no se le hace a una mujer, dije que no se le hace a nadie. ¡Se hizo justicia para Keisha!», declaró Keila Ortiz y citó El Nuevo Día.