Grupo Bronco anuncia muerte de amigo. El mundo de la música en México se encuentra de luto , ya que la reconocida agrupación Grupo Bronco ha anunciado una sensible muerte en las redes sociales. Y es que los integrantes musicales lamentaron la muerte de un ser querido con un mensaje de apoyo a sus familiares afectados.

«Buena persona, tuve el honor de conocerlo en su trabajo en Ennis, Tx. Cada vez que iba tenía la música de Bronco tocando. Un día pregunté quien tiene esa música y me dijeron Enrique y desde entonces le tuve respeto hasta tenía puesta una jacket azul de Bronco», dijo un usuario. Archivado como: Grupo Bronco muerte amigo

La muerte de Chocheman

La muerte de uno de los integrantes más queridos fue la de Chocheman, quien luego de haber mostrado una mejoría después de haber sido hospitalizado por la cirrosis que padecía, fue dado de alta, pero a los pocos días fue encontrado sin vida sentado en un sillón. Su hermano Javier, quien fuera guitarrista de Bronco, reveló que el corazón de José Luis simplemente se detuvo.

“Lo trataron de revivir, pero no alcanzaron. Yo vivo muy lejos de aquí, cuando llegué ya no se movía, no se pudo hacer nada, ya había fallecido entre las 8:30 y 9 de la mañana”, expresó Javier. A Choche le sobrevivieron su esposa Mariana Cazas y sus hijos José Luis, Aarón y Arturo, así como tres nietos y 11 hermanos. Archivado como: Grupo Bronco muerte amigo. PARA VER LA FOTO DA CLICK AQUÍ .