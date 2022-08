En su cuenta de Facebook , el argentino compartió la triste noticia sobre que su hija Mayra Sol Apud, había perdido la vida, sin embargo, no mencionó las causas de su fallecimiento . Anteriormente, se había compartido una noticia sobre el estado de salud de la joven.

Antonio Turco Apud hija. El pasado viernes 29 de julio el exfutbolista argentino, Antonio Apud, leyenda del equipo Santos Laguna de Torreón Coahuila, se vistió de luto por la muerte de su hija. A través de las redes sociales, varios clubes se manifestaron para enviar sus condolencias al ex jugador de fútbol.

“Sabemos que si todos oramos con Fe podemos ayudar mucho aunque alguno no lo crean, todos los amigos de los Veteranos del Barrio Vial te mandamos mucha fuerza Mayra y Dios hará su parte ella es una mujer joven y con muchas ganas de seguir peleándola. Desde ya muchas gracias y oremos por ella. Fuerza Antonio y Marcela un abrazo enorme de parte de todos sus amigos del Barrio Vial”, finalizaron la cadena de oración. Archivado como: Antonio Turco Apud hija

A pesar de que no se ha mencionado las causas de la muerte de la hija de Antonio Apud, a través de una publicación, se mencionó que Mayra se encontraba delicada de salud. “Hola gente amiga hoy pedimos por la salud de la hija de un gran amigo y gran persona ante todo, el Turco Antonio Apud, su hija Mayra no está pasando por un buen momento de salud y está muy complicada y pedimos una cadena de oración por ella y por su familia que está sufriendo por esto”, se lee en el post de Facebook.

Se despiden de Mayra Sol Apud

Horas después de la publicación, confirmaron la muerte de la joven Mayra Sol Apud: “Con hondo pesar, informamos el fallecimiento de Mayra Apud, hija de Antonio “El Turco” Apud, destacado futbolista que tucumano que integró el cuerpo técnico de las divisiones formativas del CASM. Desde nuestro espacio, rogamos por el eterno descanso de Mayra y acompañamos a la Flia. Apud en este difícil momento”.

“Solo Dios sabe porque te lleva tan pronto de este mundo. No solo eras mi amiga sino que también eras mi hermana y es por eso que el dolor de tu partida es inmenso . Si me escuchas en este momento , pídele a Dios que me dé consuelo . Te extrañare mucho mi bella”, agregó otro usuario. Archivado como: Antonio Turco Apud hija