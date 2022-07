Tras informarse sobre el trágico acontecimiento de su muerte, los internautas no han dudado en expresar su sentir y han resurgido los videos donde la cantante señaló que se encontraba triste por la pérdida de su matrimonio. Uno de ellos, lo compartió en TikTok, donde confesó que su marido la había engañado.

No es la primera vez que una mujer se manifiesta en redes sociales por el abuso que recibe por parte de su pareja y que considera, pone en peligro su vida. En las diversas plataformas de redes sociales, miles de mujeres suelen compartir sus testimonios sobre los abusos que viven a diario y lamentablemente , cuando se viraliza este daño ya es demasiado tarde.

“¿Quieres divorciarte? Podemos divorciarnos. Nos estamos divorciando. En realidad no quiero, me siento abrumada por mis emociones”, declaró la joven sin dejar de llorar durante el clip que grabó para Bryant. “(…) Tú eres feliz, yo soy feliz, aunque este con el corazón roto”, señaló Dana Alotaibi. Archivado como: Dana Alotaibi video

Dana Alotaibi video: ¿Una lección para la marina?

En el video, no solo habló sobre los engaños que vivió a un lado de Bryant e inclusive, declaró que él la corrió del hogar donde estaban viviendo y no sabía qué hacer debido a que no sabía a donde mudarse, por lo que estaba pidiendo ayuda. Tras finalizar el clip, varios internautas declararon que fue un “shock” que nadie hiciera algo por Dana. PARA VER VIDEO DA CLIC AQUÍ

“Es una pena. Una situación muy triste y trágica. Todo lo que debería, podría, habría, eh. Esperemos que muchos miembros del Servicio aprendan de esta tragedia.”, “Descansa en paz, dulce, chica. ¡Te merecías algo mucho mejor del mundo!”, “Si todavía están casados legalmente, no puede correrte. Te tiene que dar una parte del housing que él recibe”, indicó. Archivado como: Dana Alotaibi video