Según informó The New York Post, la joven de 27 años ya había informado acerca del presunto abuso que sufría por parte de su pareja, Bryant Tejeda-Castillo. La joven acudió a su red social de YouTube y otras plataformas digitales en donde aparecía llorando y pidiendo ayuda. Archivado como: Acusan marino haber asesinado a su esposa

The New York post informó por medio un informe que los testigos afirmaron que el infante de marina, identificado como Bryant Tejeda-Castillo, supuestamente se paró y apuñaló a Dana Alotaibi, de 27 años, antes de huir a un área boscosa cercana el 20 de julio.

Acusan marino haber asesinado a su esposa. Sangrientos momentos se vivieron en la isla de Hawái, pues un miembro de la marina, quien es bastante joven, fue acusado de presuntamente haber asesinado a su esposa, quien estaba embarazada. The New York Post informó que esto habría sucedido luego de que la pareja tuvo una discusión en plena autopista de Hawái, según la policía de Honolulu.

Acusan marino haber asesinado a su esposa: Tejeda habría tratado de quitarse la vida

El integrante de la marina, según los informes de The New York Post, se apuñaló a sí mismo, pero eso no provocó que no fuera detenido. El joven se encuentra hospitalizado en Hawái por heridas profundas, Bryant Tejeda fue acusado de asesinato en segundo grado y fijaron su fianza en 1 millón de dólares.

La pareja estuvo casada durante tres años, se dio a conocer mediante diversos informes, que Tejeda- Castillo pidió el divorcio en noviembre del año pasado. Las autoridades aún desconocen el motivo por el cual Tejeda asesinó a su esposa, se especula que los problemas domésticos existían desde mucho antes. Archivado como: Acusan marino haber asesinado a su esposa