¿Cuál es el estado de salud del ex presidente de EEUU Jimmy Carter?

Según The Associated Press , el comunicado señala que después de una serie de breves estadías en el hospital, Carter “decidió pasar el tiempo que le queda en casa con su familia y recibir cuidados paliativos en lugar de una intervención médica adicional”.

Según informes de The New York Times , Jimmy Carter ha sobrevivido a una serie de crisis en su salud en los últimos años, incluido un episodio de cáncer de piel melanoma, que se propagó a su hígado y cerebro, así como repetidas caídas.

Jimmy Carter; Sus dificultades no han sido impedimento para ‘dejarse vencer’

Sus antecedentes médicos señalan que después de que el melanoma (el tipo de cáncer más grave de piel) se propagó a su cerebro en 2015. Sin embargo, para la alegría de muchos, en cuestión de meses anunció que estaba libre de cáncer.

En 2019, el ex presidente Jimmy Carter se cayó al menos tres veces, en una de ellas se rompió la cadera y en otra requirió al menos 14 puntos, según The New York Times. Sin embargo, sus dificultades no han sido impedimento para que dejarse vencer.