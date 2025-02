Cristina Saralegui rompe el silencio sobre su salida de Univision.

Han pasado 14 años desde que Cristina Saralegui dejó la televisión, pero su legado sigue intacto. La icónica conductora cubana, que marcó una época con El show de Cristina, habló sin filtros sobre su salida de Univision y el estado actual de la televisión en una entrevista con Lourdes Del Río para el podcast En Positivo.

Saralegui recordó su despido como parte de un proceso de cambios dentro de la cadena.

«Yo me di cuenta de que lo que me pasó a mí es que yo fui primero. Después de mí botaron al resto. Ahí no quedó nadie», expresó, mencionando a otras figuras como María Celeste, Bárbara Bermudo y Don Francisco.

Según la conductora, la decisión no se basó en el desempeño de los programas, sino en razones económicas: «Quitan a la gente para poner a otra gente porque son más baratos».

Además, la periodista lamentó la transformación del medio en el que trabajó por más de dos décadas.

«Hoy todo el mundo quiere estar en televisión, todo el mundo quiere ser rico y famoso, pero no todo el mundo quiere ser periodista ni estudiar en la universidad», afirmó.

A lo largo de su carrera, Saralegui destacó por su control creativo y la libertad con la que abordó temas considerados tabú en su momento, como el VIH o la homosexualidad.

«Mi programa no era el show de Univision, sino El Show de Cristina», señaló con orgullo.