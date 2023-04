Cuando ya no hay suficiente peso de apoyo para la tierra, entonces se crean los sumideros, lo que a menudo sucede de manera repentina e inesperada; en ocasiones, los sumideros son de diámetro pequeño, pero a veces se dan en zonas donde ocasionan graves daños, destruyendo, incluso, casas o edificios que se encuentran sobre ellos.

¿Sabes cómo se forman los sumideros? Este fenómeno ocurre cuando hay un descenso de la superficie terrestre en el cual no hay un drenaje externo natural; por eso, cuando hay lluvias fuertes, toda el agua permanece dentro del sumidero y rebosa cuando llega al nivel del suelo, lo que supone un peligro para las personas.

Sumideros artificiales y qué tan frecuentes son

Los sumideros son un fenómeno natural que se da con el paso del tiempo, pero en ocasiones estos pueden darse debido a prácticas humanas como el bombeo subterráneo de agua empleado en las construcciones y en los desarrollos. A veces, el peso de los materiales hacen que la superficie colapse y derive en la formación de un nuevo sumidero.

Actualmente, no existe una estadística específica acerca del número de sumideros, naturales o artificiales, creados cada año; esto se debe a que muchos de ellos no son reportados a las autoridades o porque ocurren en áreas donde no son observables, por lo tanto, es difícil estimar tanto su incidencia como el costo derivado de ellos.