City hunde al Madrid y Xabi Alonso queda al borde del adiós

Manchester City venció 2-1 al Real Madrid en el Bernabéu, aprovechando dos errores clave y dejando a Xabi Alonso en situación crítica.

La derrota del Real Madrid por 2-1 ante el Manchester City en el Santiago Bernabéu profundizó la crisis deportiva del equipo y dejó aún más comprometido el futuro de Xabi Alonso, quien llegaba cuestionado por malos resultados recientes.

Aunque el duelo correspondía a la jornada 6 de la fase liga de la Champions League 2025-26, el impacto del tropiezo trasciende lo deportivo: la directiva merengue evalúa su continuidad en medio de una creciente presión.

Un inicio prometedor que se desmoronó en minutos

El Madrid arrancó con intensidad y actitud ofensiva. Pese a no contar con Mbappé, la dupla Vinícius–Rodrygo generó peligro constante y dio frutos rápidamente.

A los 28 minutos, una recuperación de Carreras derivó en una combinación con Bellingham que terminó en un remate cruzado de Rodrygo para el 1-0.

Sin embargo, la ventaja duró poco. En un tramo que resultó fatal para los merengues, el equipo cometió dos errores determinantes que el City capitalizó sin titubeos.

Errores propios: el derrumbe del Real Madrid

El empate llegó solo siete minutos después, cuando Thibaut Courtois dejó un rebote inexplicable tras un cabezazo de Gvardiol y Nico O’Reilly aprovechó para el 1-1. Ese golpe dejó atónito al Bernabéu, pero lo peor estaba por venir.

A los 43’, un penal infantil de Rüdiger sobre Haaland fue revisado por el VAR y confirmado. El noruego no perdonó desde los once pasos y marcó el 2-1, resultado que terminó siendo definitivo.

El Madrid pasó de controlar el partido a autodestruirse con errores puntuales que cambiaron por completo el rumbo del encuentro.

Un segundo tiempo sin respuestas y un futuro incierto

Con 45 minutos por delante, los de Xabi Alonso no lograron reaccionar.

No hubo profundidad, claridad ni peligro sostenido ante un City que, sin brillar, supo administrar su ventaja.

La ocasión más clara fue un cabezazo de Endrick al travesaño en los minutos finales.

El malhumor creció en el estadio y las dudas sobre el proyecto también. Aunque el Madrid no está mal posicionado en Champions, su irregularidad en LaLiga —incluida la reciente caída ante Celta— ha encendido las alarmas.

La pregunta queda abierta: ¿habrá margen para que Xabi Alonso revierta la tendencia o este fue el golpe definitivo?

