Chuck Norris de luto tras la muerte de su mamá

Chuck Norris está de luto

Su madre, Wilma, falleció a los 103 años

Fans muestran apoyo tras la pérdida

Es una figura icónica tanto del cine como de la televisión.

Se le conoce por su destreza en las artes marciales y por su carismática personalidad.

Muchos lo recuerdan por su papel en la cinta Way of the Dragon (1972), donde protagonizó una memorable pelea contra Bruce Lee.

Desgraciadamente, Chuck Norris está de luto tras la muerte de su mamá, Wilma Norris Knight.

«Era una mujer de fe inquebrantable»

A través de su cuenta oficial de Instagram, Chuck Norris le dedicó un emotivo mensaje a su mamá.

Cabe destacar que Wilma Norris Knight falleció a los 103 años de edad. No se revelaron las causas de su deceso.

«El miércoles la maravillosa madre de mi hermano Aaron y yo, se fue a casa para estar con Jesús», escribió.

Carlos Ray Norris, su nombre verdadero, describió a su madre como ‘una mujer de fe inquebrantable y un faro de luz en sus vidas’.