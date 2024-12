Muestran los últimos videos de Leobardo Aispuro ‘Gordo Peruci’ el youtuber asesinado

«Salí, me fui normal, no presté atención. Ahorita que llegué miré y vi que está una luz despegada», comentó.

«Aquí en Culiacán anduvo un rumor de que quitaran sus cámaras o que las desconectaran para que no anduvieran subiendo videos», dijo.

«Ya cuando presté más atención dije ¿qué pasó aquí?… Miré que no está la otra luz que pusimos», narró el youtuber en el video.

«Aunque yo nunca he subido nada, desde que empezó todo el desmadre aquí en Culiacán, desde que se paralizó, yo no he subido nada», compartió.

«Entonces yo no las quité, pero las tengo desconectadas, entonces no puedo ver a qué hora fue, tampoco puedo ver quién fue», detalló.

Seis horas después, Aispuro compartió un segundo video donde aparecía junto a un grupo de colegas, también creadores de contenido reconocidos en la región.

El material mostró al grupo participando en un juego que consistía en romper globos para ganar premios.