«Estoy emocionada, nerviosa, me imagino que voy a llorar», le confesó Chiquis a Raúl de Molina. «Ellas están muy nerviosas, ellas (sus hermanas) me dicen ‘Por favor dime qué tengo que hacer, estoy muy nerviosa’, pero me convierto en la hermana mayor y mamá y les digo ‘no te preocupes»», confesó Chiquis.

Chiquis Rivera revela participación Premios Juventud: Chiquis se emociona al revelar lo que sucederá pero la critican

Además de esto, la cantante estará estrenando una nueva canción en Premios Juventud como la rapera ‘Show Tha Product’: «Es una canción como reguetón, rap, pop, algo diferente y pues estamos nominadas también en dos categorías, va a ser una noche muy especial», confesó la hija de Jenni.

Sin embargo por medio de los comentarios del programa en Instagram, mucha gente criticó el hecho de que Chiquis se esté presentando, muchos aseguran que la cantante no debería de estar ahí «Ay no que ella no cante, no sabe cantar en lo absoluto», «Qué aburrido», «¡Ella no canta, no canta!, dijeron usuarios. (VER ENTREVISTA COMPLETA AQUÍ)