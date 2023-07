La cantante de «Abeja Reina» se dedicó a mostrar a sus seguidores de redes sociales todo el proceso mientras bajaba de peso. Comenzó a dar frases motivacionales a todos aquellos que no se perdían una nueva actualización de la hija de Jenni.

Chiquis Rivera demostró en su última publicación en Instagram que no le tiene miedo a lo que opinen de ella, pues en dicha red social la siguen millones, la hija de Jenni apareció luciendo celestial con un ajustado body de color blanco.

Chiquis Rivera es humillada: La reprenden

Pues aunque la mayoría de las famosas buscan tener una silueta esbelta, la intérprete de temas como «Entre besos y copas» y «Paloma Blanca» se impone con su figura más curvilínea. “No hay cuerpo más bello que aquel que se acepta», fue la descripción de Chiquis.

Ese mensaje no fue del agrado de muchos de sus seguidores, pues comenzaron a comentarle que ella no era un claro ejemplo de aceptarse tal cómo una persona es. Cientos de fanáticos le dejaron en claro que no podía dar ese tipo de mensajes.