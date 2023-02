DeRozan comenzó después de perderse los últimos dos juegos con una distensión en el cuádriceps derecho y pudo descansar en la recta final. Anotó ocho puntos para el Equipo Giannis en el Juego de Estrellas el domingo pasado. Los Bulls ganaban 63-29 en la mitad, manteniendo a Brooklyn en su producción más baja en una mitad esta temporada y su peor cuarto de puntuación, 11 puntos en el segundo. Archivado como: Bulls vs Nets

BEVERLEY VUELVE A CASA

El armador veterano Patrick Beverley fue titular y anotó ocho puntos en su debut con los Bulls. El nativo de Chicago fue firmado el martes para ayudar a solidificar la posición con Lonzo Ball fuera de la temporada debido a molestias persistentes en su rodilla izquierda reparada quirúrgicamente.

Beverley es una selección del equipo defensivo All-NBA en tres ocasiones. Promedió 6.4 puntos en 45 juegos para los Lakers esta temporada antes de ser canjeado a Orlando, que lo cortó, de acuerdo con la Agencia The Associated Press. Archivado como: Bulls vs Nets