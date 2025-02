Carolina Sandoval desmiente a su ex: «Un papá presente no solo posa para fotos»

Estas declaraciones no fueron bien recibidas por Carolina Sandoval, quien lo acusó de ser un «papá de utilería».

Aseguró que Hernández tenía semanas sin ver a su hija y que no aporta económicamente.

«Tenía tres o cuatro semanas que no la veía y no precisamente porque yo no se la dejaba ver», afirmó.

Sandoval acusó a su ex de victimizarse y de solo tomarse fotos para aparentar.

«Las fotos no pagan ni renta, ni pagan colegio», criticó.