Carin León confiesa que ya aclaró sus diferencias con Christian Nodal

Aquí, Carin León confesó que ya aclaró sus diferencias con Christian Nodal luego de decir que no colaboraría con él.

Óscar Armando Díaz de León, su nombre verdadero, quiso dejar en claro que no tenía ninguna diferencia personal con el esposo de Ángela Aguilar.

En otra parte de esta entrevista, Carin León comentó que tuvo una charla con Christian Nodal donde se sanaron muchas cosas.

«Hablamos, compartimos y cantamos juntos esa noche», señaló el oriundo de Hermosillo, Sonora.

Hace tiempo, declaró que no colaboraría con él, pero en realidad era porque no se ‘llevaban’, no porque hubiera algún enfrentamiento.

«Me encanta la imaginación», expresó el también guitarrista y compositor.