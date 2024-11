William Valdés aplica a un trabajo fuera de la televisión.

También habló de ello en su podcast

En su pódcast, compartió con su audiencia que esta experiencia le sirvió como una señal positiva, reafirmando su convicción de que, aunque el camino a veces pueda estar lleno de obstáculos, lo importante es seguir buscando oportunidades y mantenerse activo.

“Aunque no me contrataron, me quedó claro que seguir tocando puertas y buscando nuevas formas de trabajo es lo que me va a llevar a nuevos horizontes”, comentó.

Este testimonio de William Valdés refleja una faceta más humana del presentador, quien no solo busca seguir cumpliendo sus sueños en el mundo del entretenimiento, sino también aprender, adaptarse y asumir nuevas responsabilidades para asegurar su estabilidad financiera.

Además, su historia muestra la importancia de la perseverancia, y cómo un «no» puede convertirse en un impulso para seguir adelante.

