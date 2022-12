Richarlison concretó una excelente jugada colectiva al minuto 29′ y Lucas Paqueta puso el 4 a 0 parcial al minuto 36′. Los coreanos han mostrado una cara muy diferente a la que mostraron en los tres juegos de la primera ronda. El pentacampeón del mundo puede darse el lujo de descansar a varios de sus mejores hombres para la segunda mitad (Archivado como: Brasil vs Corea del Sur)

Brasil vs Corea del Sur: El delantero del Real Madrid , Vinicius Jr, definió de manera magistral al minuto 7′ luego de que Neymar no pudiera conectar un servicio de Rapinha desde la banda derecha. El propio Neymar, desde el manchón penal, en duelo mental con el portero rival, puso el marcador dos goles a cero al minuto 13′. Corea del Sur quiso sorprender al guardameta Alisson Becker con un tiro desde fuera del área al minuto 16′, de acuerdo con información del portal Medio Tiempo, pero el arquero hizo una atajada espectacular.

Brasil vs Corea del Sur: El jogo bonito en su máxima expresión. Ni el más ferviente seguidor de la escuadra verdeamarela, que está en busca de su sexto campeonato del mundo, se imaginaba un triunfo tan fácil y cómodo desde los primeros minutos de este partido, que terminó con un marcador de 4 goles a 1. El proximo viernes, Brasil se enfrentará a Croacia por el pase a semifinales. Paik Seung-ho metió el de la honra al 76′ para los suyos.

Parece que es cuestión de tiempo para que caiga un gol más. La escuadra verdeamarela lleva este partido a su ritmo, sabedor que tiene el triunfo en la bolsa. Rapinha y Vinicius Jr volvieron a fallar. Es momento de hacer cambios para ambos equipos, uno para darle descanso a varios de sus hombres y otro para tratar de hacer esta derrota más digna. Paik Seung-ho metió el de la honra al 76′ (Archivado como: Brasil vs Corea del Sur)

Brasil vs Corea del Sur: Aunque parecía que con los cuatro goles que metieron en el primer tiempo estaban más que satisfechos, los brasileños iniciaron con todo la segunda parte. Rapinha tuvo el quinto en sus pies, pero el portero rival controló el balón sin problemas. Un minuto después, Son Heung-Min tuvo la más clara para su equipo, pero Alisson Becker le dijo que no.

Por su parte, los coreanos, quienes tienen en Son a su máximo referente, jugaron con Kim, Kim, Min-Jae, Young-Gwon, Kim, In-Beom, Woo-young, Hwang, Son, Jae-Sung y Gue-Sung, según reportó TV Azteca Deportes. El director técnico es el portugués Paulo Bento, quien sorprendió a sus compatriotas al vencer a la selección lusitana en el último juego de la primera ronda (Archivado como: Brasil vs Corea del Sur).

Brasil vs Corea del Sur: El director técnico brasileño Tite mandó al terreno de juego al portero Alisson Becker; defensas, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos y Eder Militao; mediocampistas, Lucas Paquetá, Casemiro y Neymar Jr; delanteros, Rapinha; Vinicius Jr y Richarlison, quien anotó un golazo en su duelo contra Serbia. Para muchos el mejor que se ha visto hasta el momento en esta competencia.

Antes de octavos, Tite recuerda cuando conoció a Pelé

El seleccionador de Brasil recordó el domingo su emotivo primer encuentro con Pelé y le envió los mejores deseos para su recuperación antes del partido de octavos de final del Mundial contra Corea del Sur. Tite contó que Pelé, que está hospitalizado por una infección respiratoria en Brasil, fue la única persona que lo puso nervioso antes de ser presentados.

“Estaba temblando, me sudaba la mano, el corazón comenzó a latirme más rápido”, dijo Tite sin revelar cuándo tuvo lugar ese encuentro. “Estaba a punto de tener la oportunidad de abrazar a Pelé”. Pelé, de 82 años y que el año pasado se sometió a una operación para extirparle un tumor de colon, está siendo tratando de la infección y dijo que se sentía “fuerte”. “Recupérate, Pelé”, dijo Tite (Con información de Medio Tiempo, TV Azteca Deportes y The Associated Press).