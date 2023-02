Agentes de la División de Homicidios del Departamento de Policía de Pasadena (PPD, por sus siglas en inglés), detuvieron a Benjamín Reyes luego de contar su historia y lo llevaron ante el juez DaSean Jones, de la Corte Criminal 180 de Distrito en el Condado de Harris . El juez no ha determinado cuándo será su primera audiencia.

Durante su inusual confesión, Benjamín Reyes no se guardó nada y reveló incidentes que sólo conocían las autoridades en la brutal muerte de Julián Maldonado. Reyes fue acusado del cargo grave de homicidio capital, que en Texas es el único delito que se castiga con la pena de muerte.

Los documentos del caso no revelan quién encontró el cuerpo de Julián Maldonado. Lo que sí dice la investigación de la División de Homicidios del PPD es que al hispano lo mataron de un balazo en la cabeza hecho a corta distancia. Desde el día del asesinato las autoridades pensaron que el móvil fue un robo.

La historia cambio el domingo 5 de febrero del 2023 cuando Benjamín Reyes se acercó a la sede del PPD y reveló que era el asesino de Julián Maldonado. Al principio los agentes no le creyeron pero dio tantos detalles del crimen y evidencia que terminaron por acusarlo y llevarlo a la cárcel del Condado de Harris. Reyes confesó el crimen pero no por qué lo hizo.

Desde el día en que Julián Maldonado fue asesinado los agentes de la División de Homicidios del PPD investigaron todas las pistas posibles para resolver el crimen. Sin embargo, durante casi diez años la investigación no avanzó. El crimen incluso se clasificó como ‘Cold Case’ (Crimen sin resolver) ante la falta de evidencias.

“Quedé conmocionada cuando me lo dijeron”

Evangelina Maldonado, madre del muchacho muerto, fue informada por los agentes de la División de Homicidios del PPD de la captura del asesino Benjamín Reyes. La mujer les dijo a los medios de comunicación que casi se colapsó por un desmayo cuando le dieron la noticia luego de casi diez años de exigir justicia.

“Por poco me desmayaba, quedé conmocionada cuando me lo dijeron. Estaba en la tienda y comencé a temblar. Primero pensé que estaba soñando, pero luego me recompuse y dije ‘sí, estoy escuchando esto, de verdad’ por teléfono”, dijo la señora Evangelina Maldonado al canal de televisión ABC-13 de Houston.