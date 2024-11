Revelan que esposo de Carolina Sandoval corrió su hijastra Bárbara Camila de la casa.

El padrastro, según Sandoval, sentía que era irrespetado cuando se permitía que el joven se quedara en casa hasta tarde.

«Que no me quiera a mi hija, que no me las quiera a las dos, no puedo», expresó la presentadora, dejando claro que para ella la familia es indivisible.

Finalmente, Bárbara decidió irse a vivir con su pareja, algo que ocurrió hace más de tres semanas.

«Ella no es una niña rencorosa, es muy respetuosa y decidió irse a tener su propia vida», agregó Sandoval.