Carolina Sandoval rompe el silencio y habla sobre su divorcio

«Me escriben de Univision, de todos lados… me muestran la demanda de divorcio. No tenía ni la más mínima idea de lo que me estaban hablando», reveló.

«Lo más insólito es que el día de mi cumpleaños me mandó un mensaje de ‘feliz cumpleaños’ y después me entero que había hecho esto», mencionó a la revista People en Español.

Los retos que enfrenta la presentadora

Sin embargo, no fue todo lo que la presentadora de Univisión confesó, sino que dio otra exclusiva para el programa ‘¡Siéntese quién pueda!’.

«Seguimos compartiendo la misma casa, más no existe una comunicación afectiva… Soy de las que piensa que en este momento es mejor un buen divorcio que un mal matrimonio», dijo.

«Les confirmo que voy a seguir siendo una proveedora de mi hogar, una mujer que trabaja fuerte, una mujer que no se da por vencida», señaló.

«Yo estoy bien, estoy tranquila, recobrando la paz, yo soy muy alegre… A mí nada de las circunstancias que me tratan llevar al piso no me debilitan, me fortalecen», aseguró. AQUÍ el video.