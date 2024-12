Hija de Carolina Sandoval apoya a su madre durante el Divorcio con un mensaje contundente.

La empresaria reveló que, cuando su hija era pequeña, no vio a Nick como una figura paterna, ya que lo conoció cuando tenía 11 años, pero lo respetaba por ser el padre de su hermana.

Bárbara Camila, hija mayor de la influencer, quien hasta ahora no había querido pronunciarse públicamente sobre la situación, compartió un mensaje significativo en sus redes sociales.

“Lamentablemente yo no pensé que iba a formar parte de la estadística de matrimonios que se acaban por problemas financieros», afirmó.

En la misma entrevista, Carolina contó que Bárbara percibía una “mala vibra” en su hogar y, por ello, decidió independizarse con su novio.

“Su novio es americano y con el tema de que el chico es de [Estados Unidos], que a veces yo cedía que, bueno, si ya era tarde, que se quedara el muchacho en la casa. Nick sentía que yo lo irrespetaba al dejar que mi hija se quedara con el novio en mi casa”, explicó Sandoval.

Carolina, visiblemente afectada, comentó que no puede “no querer a mi hija, que no me las quiera a las dos”.

“A veces se tiene que elegir, y si es con la gallina, es con los pollitos”, dijo, añadiendo que Bárbara terminó yéndose para “tener su propia vida”.