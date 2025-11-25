Buscar
Inicio » Lifestyle » Belleza » ¿Es realmente buena la ducha caliente? Pros y contras que nadie te había contado!

¿Es realmente buena la ducha caliente? Pros y contras que nadie te había contado!

Descubre por qué bañarse con agua caliente puede afectar tu piel, tu cabello y tu salud. Conoce los riesgos y los efectos reales.
Por 
2025-11-25T15:59:35+00:00
FOTO: Envato

Publicado el 11/25/2025 a las 10:59

• Bañarse con agua caliente
• Daños en piel y cabello
• Temperatura segura recomendada

La ducha caliente puede sentirse como el mejor momento del día: relajante, reconfortante y casi terapéutica.

Sin embargo, diversas fuentes como GQ, el New York Times, el New York Post e Infobae con información de la UNAM coinciden en que esta costumbre también trae una serie de riesgos que suelen subestimarse.

Aquí te presentamos un análisis claro, dividido en pros y contras, para entender qué hace realmente el agua caliente en tu cuerpo.

Bañarse con agua caliente y sus efectos

banarse con agua caliente, ducha, cuerpo, piel, cabello
FOTO: Envato

Pros de bañarte con agua caliente

Relaja profundamente el cuerpo

Diferentes estudios demostraron que una ducha caliente ayuda a aflojar músculos tensos, mejorar el estado de ánimo y preparar al cuerpo para dormir mejor.

Puede aliviar dolores temporales

La UNAM explica que elevar moderadamente la temperatura del agua mejora la circulación y puede reducir inflamaciones leves.

Esto la convierte en una herramienta útil para rigidez, molestias musculares o articulaciones adoloridas.

Facilita la transpiración y reduce estrés

Al abrir los poros y activar la circulación, el baño caliente genera una sensación de bienestar físico y mental que muchas culturas han aprovechado desde la antigüedad.

• Apta como capricho ocasional

Dermatólogos citados por el NYT indican que quienes no tienen piel o cabello extremadamente sensibles pueden disfrutar de duchas calientes una o dos veces por semana sin consecuencias graves.

Contras de bañarte con agua caliente

ducha con agua caliente , pro, contras
FOTO: Envato

• Puede provocar caída del cabello y debilitar los folículos

Según GQ y especialistas citados por el New York Times, el agua demasiado caliente elimina los aceites naturales que protegen el cuero cabelludo y las hebras capilares.

Esto vuelve el cabello frágil, opaco y quebradizo.

En personas sensibles puede aumentar la caída, especialmente si ya presentan problemas previos en la piel o el cuero cabelludo.

• Daña la piel y debilita la barrera cutánea

La UNAM advierte que temperaturas que superan los 43 °C eliminan el sebo natural, afectan las células de queratina y deterioran los lípidos de la epidermis.

Esto puede causar resequedad extrema, irritación, picazón y enrojecimiento.

• Agrava afecciones como acné, eczema y dermatitis

El NYT detalla que el exceso de calor altera el pH de la piel y rompe el equilibrio del manto ácido, lo que agrava patologías dermatológicas existentes.

• Provoca mareos, hipotensión y riesgo de caídas

La vasodilatación causada por el calor puede generar cambios bruscos en la presión arterial.

La UNAM señala que esto puede llevar a mareos, debilidad o incluso desmayos dentro de la regadera.

Riesgoso para personas con hipertensión

Investigaciones mencionan que estos cambios súbitos en los vasos sanguíneos pueden ser peligrosos para quienes ya tienen problemas de presión arterial.

• Puede afectar la fertilidad masculina

Un estudio de la Universidad de California encontró que los baños con agua muy caliente pueden disminuir el conteo de espermatozoides.

• Reduce la productividad y alarga la rutina

Las duchas calientes tienden a extenderse más de lo necesario, retrasando la salida de casa y aumentando el estrés matutino.

Debilita y fragmenta las uñas

La exposición prolongada al calor provoca que se expandan y se vuelvan más propensas a romperse.

La decisión puedes tomarla a diario

agua caliente, shower, mujeres, hombres, piel, cabello
FOTO: Envato

Los beneficios de Bañarse con agua caliente existen, pero los efectos negativos en la piel, el cabello y la salud general hacen que no sea una práctica recomendable a diario.

Las fuentes coinciden en que lo mejor es optar por duchas cortas, a temperatura moderada (entre 37.5 y 40 °C), y con productos suaves que no eliminen los aceites naturales del cuerpo.

Advertencia: Este contenido tiene fines exclusivamente informativos y educativos. No sustituye la opinión de especialistas ni constituye recomendación médica. Si presentas síntomas persistentes en la piel, el cabello o la salud en general, consulta a un profesional.

¿Tú qué prefieres: una ducha caliente que te relaje o una más templada que cuide tu piel y tu cabello?

FUENTE: GQ México / The New York Times (NYT) / Infobae — con información de UNAM Global

