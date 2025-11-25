¿Es realmente buena la ducha caliente? Pros y contras que nadie te había contado!

• Bañarse con agua caliente• Daños en piel y cabello• Temperatura segura recomendada

La ducha caliente puede sentirse como el mejor momento del día: relajante, reconfortante y casi terapéutica.

Sin embargo, diversas fuentes como GQ, el New York Times, el New York Post e Infobae con información de la UNAM coinciden en que esta costumbre también trae una serie de riesgos que suelen subestimarse.

Aquí te presentamos un análisis claro, dividido en pros y contras, para entender qué hace realmente el agua caliente en tu cuerpo.

Bañarse con agua caliente y sus efectos

Pros de bañarte con agua caliente

• Relaja profundamente el cuerpo

Diferentes estudios demostraron que una ducha caliente ayuda a aflojar músculos tensos, mejorar el estado de ánimo y preparar al cuerpo para dormir mejor.

• Puede aliviar dolores temporales

La UNAM explica que elevar moderadamente la temperatura del agua mejora la circulación y puede reducir inflamaciones leves.

Esto la convierte en una herramienta útil para rigidez, molestias musculares o articulaciones adoloridas.

• Facilita la transpiración y reduce estrés

Al abrir los poros y activar la circulación, el baño caliente genera una sensación de bienestar físico y mental que muchas culturas han aprovechado desde la antigüedad.

• Apta como capricho ocasional

Dermatólogos citados por el NYT indican que quienes no tienen piel o cabello extremadamente sensibles pueden disfrutar de duchas calientes una o dos veces por semana sin consecuencias graves.