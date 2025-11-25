¿Es realmente buena la ducha caliente? Pros y contras que nadie te había contado!
Publicado el 11/25/2025 a las 10:59
• Daños en piel y cabello
• Temperatura segura recomendada
La ducha caliente puede sentirse como el mejor momento del día: relajante, reconfortante y casi terapéutica.
Sin embargo, diversas fuentes como GQ, el New York Times, el New York Post e Infobae con información de la UNAM coinciden en que esta costumbre también trae una serie de riesgos que suelen subestimarse.
Aquí te presentamos un análisis claro, dividido en pros y contras, para entender qué hace realmente el agua caliente en tu cuerpo.
Bañarse con agua caliente y sus efectos
Pros de bañarte con agua caliente
• Relaja profundamente el cuerpo
Diferentes estudios demostraron que una ducha caliente ayuda a aflojar músculos tensos, mejorar el estado de ánimo y preparar al cuerpo para dormir mejor.
• Puede aliviar dolores temporales
La UNAM explica que elevar moderadamente la temperatura del agua mejora la circulación y puede reducir inflamaciones leves.
Esto la convierte en una herramienta útil para rigidez, molestias musculares o articulaciones adoloridas.
• Facilita la transpiración y reduce estrés
Al abrir los poros y activar la circulación, el baño caliente genera una sensación de bienestar físico y mental que muchas culturas han aprovechado desde la antigüedad.
• Apta como capricho ocasional
Dermatólogos citados por el NYT indican que quienes no tienen piel o cabello extremadamente sensibles pueden disfrutar de duchas calientes una o dos veces por semana sin consecuencias graves.
Contras de bañarte con agua caliente
• Puede provocar caída del cabello y debilitar los folículos
Según GQ y especialistas citados por el New York Times, el agua demasiado caliente elimina los aceites naturales que protegen el cuero cabelludo y las hebras capilares.
Esto vuelve el cabello frágil, opaco y quebradizo.
En personas sensibles puede aumentar la caída, especialmente si ya presentan problemas previos en la piel o el cuero cabelludo.
• Daña la piel y debilita la barrera cutánea
La UNAM advierte que temperaturas que superan los 43 °C eliminan el sebo natural, afectan las células de queratina y deterioran los lípidos de la epidermis.
Esto puede causar resequedad extrema, irritación, picazón y enrojecimiento.
• Agrava afecciones como acné, eczema y dermatitis
El NYT detalla que el exceso de calor altera el pH de la piel y rompe el equilibrio del manto ácido, lo que agrava patologías dermatológicas existentes.
• Provoca mareos, hipotensión y riesgo de caídas
La vasodilatación causada por el calor puede generar cambios bruscos en la presión arterial.
La UNAM señala que esto puede llevar a mareos, debilidad o incluso desmayos dentro de la regadera.
• Riesgoso para personas con hipertensión
Investigaciones mencionan que estos cambios súbitos en los vasos sanguíneos pueden ser peligrosos para quienes ya tienen problemas de presión arterial.
• Puede afectar la fertilidad masculina
Un estudio de la Universidad de California encontró que los baños con agua muy caliente pueden disminuir el conteo de espermatozoides.
• Reduce la productividad y alarga la rutina
Las duchas calientes tienden a extenderse más de lo necesario, retrasando la salida de casa y aumentando el estrés matutino.
• Debilita y fragmenta las uñas
La exposición prolongada al calor provoca que se expandan y se vuelvan más propensas a romperse.
La decisión puedes tomarla a diario
Los beneficios de Bañarse con agua caliente existen, pero los efectos negativos en la piel, el cabello y la salud general hacen que no sea una práctica recomendable a diario.
Las fuentes coinciden en que lo mejor es optar por duchas cortas, a temperatura moderada (entre 37.5 y 40 °C), y con productos suaves que no eliminen los aceites naturales del cuerpo.
Advertencia: Este contenido tiene fines exclusivamente informativos y educativos. No sustituye la opinión de especialistas ni constituye recomendación médica. Si presentas síntomas persistentes en la piel, el cabello o la salud en general, consulta a un profesional.
¿Tú qué prefieres: una ducha caliente que te relaje o una más templada que cuide tu piel y tu cabello?
FUENTE: GQ México / The New York Times (NYT) / Infobae — con información de UNAM Global