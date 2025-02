Ballena traga y escupe a joven hispano en Chile (VIDEO)

Ballena traga y escupe a joven hispano en Chile.

Todo quedó grabado en vídeo.

Un insólito incidente ocurrió el pasado 8 de febrero en la bahía El Águila, en la Patagonia chilena, cuando una ballena jorobada tragó brevemente a un joven de 24 años mientras navegaba en kayak.

La increíble escena fue captada en video por su propio padre y ha causado furor en redes sociales.

La víctima, Adrián Simancas, de origen venezolano, relató su aterradora experiencia a CHV Noticias.

«Sentí que algo me chocaba por atrás, pensé que era una ola, pero era demasiado fuerte. Cuando volteé, algo carnoso me rozó la cara y me hundió. Pensé que había muerto», comentó el joven, quien afortunadamente salió ileso.

Simancas y su padre remaban en aguas del estrecho de Magallanes cuando el clima se tornó adverso.

Fue en ese momento cuando la ballena emergió inesperadamente.

Atrapándolo momentáneamente en su boca antes de escupirlo de vuelta al mar.

Su chaleco salvavidas fue crucial para mantenerse a flote tras el suceso.