ICE prepara redadas masivas en Nueva York y Chicago horas después de que Trump asuma el cargo de presidente

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) está listo para ejecutar una gran operación en ciudades santuario, como Chicago y Nueva York.

Esta acción comenzará justo después de la toma de posesión del presidente electo Donald Trump, de acuerdo con el New York Post.

Cabe recordar que el republicano ha prometido deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados, especialmente aquellos con antecedentes penales.

Las redadas están planeadas para iniciar temprano en la mañana, posiblemente el martes, y se extenderán por varios días.

