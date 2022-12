“Y bueno, en esta ocasión me tocó decir que sí, por varias razones, dije por qué no. Y platiqué con mis hijos. Y mis hijos me dijeron mami, esto es un experimento que te va a durar para toda la vida. Cuando seas viejita te vas a acordar que estuviste ahí encerrada por tantas semanas con cámaras 24 siete. Se me hace sumamente interesante poder enseñarle a todo el público, a toda la gente que me ha seguido durante años, que no me conoce quién soy yo”.

Aylín Mujica es una galardonada y reconocida actriz y presentadora quien se ha dado a conocer en los Estados Unidos, México y Latinoamérica. “Bueno, Telemundo me está invitando desde la temporada pasada, no estaba yo completamente segura emocionalmente y también me coincidía con otros proyectos”.

Aylín Mujica Casa de los Famosos: ¿Viste la última temporada, qué te pareció?

“Sí, estaba trabajando mucho, pero sí estaba yo al tanto, a mí me parece que tú no tienes que ir ahí a querer figurar porque eres la que más gritas o eres la que más conflicto vas a los demás. Yo no tengo ninguna estrategia, no te voy a mentir. Claro que quiero ganar, pero mi mayor estrategia es mostrar quién soy yo, ser transparente, ser genuina, sin filtro, decirle a la gente que yo no me sé peinar, no sé hacer una cola de caballo. Entonces va a estar súper complicado”.

"Es un reto para mí misma, también voy a ser yo, voy a jugar un juego lo más honesto posible y quiero que me vean como soy y quiero dar todos mis tips de ejercicio, de comida, mi filosofía de vida. Quiero que vayan dentro de la mente de Aylín Mujica para que vean lo que hay. No puedes caerle bien a todo el mundo, pero no tengo ninguna estrategia. Quiero ganar, quiero llegar hasta el final siendo yo".