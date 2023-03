La artista revela como anteriormente no eran tomadas en cuenta y eran opacadas por otros grupos musicales: “Éramos muy chiquitas y nadie nos pelaba y nosotras mismas veíamos a todos como wow, que cool. Y nosotras abríamos los shows, ellos lo cerraban. O sea, era como todo un rollo, pues era lo normal en niñas de 14 y 15 años”.

Angie Taddei Quién es la Máscara: Rompe el silencio sobre el programa

” ¿Quién es la Máscara?, por ejemplo, fue un proyecto que fue retador. O sea, nos puso en un lugar que dice ¿me voy a arriesgar a hacer esto? Desde de la parte vocal, hacer géneros que tu voz no, no estás acostumbrada a cantar o estás ahí dentro de esta gran máscara, este personaje que pesa, que te hace sudar, que no te puedes mover”.

“Era un reto y está lindísimo que nos llegue en este momento después de tantos éxitos y de tanto trabajo. Porque nos recuerda que nuestra energía es la que importa. Va más allá de todo lo demás, lo que traspasa es esa buena vibra y ese amor y el amor que tenemos por los fans y por nuestra carrera y es eso a lo que nos llevó a Quién es la Máscara”. Archivado como: Angie Taddei Quién es la Máscara