Margaleff dijo lo siguiente: “El público se volcó en esta gran final, alegando y apelando que porqué no gané, yo solo quiero decirles que para mí fue un tercer lugar que me sabe a primero, aquí está el trofeo que lo atesoro con mucho cariño, los resultados tuvieron que haber sido como fueron”.

El actor mexicano dijo lo siguiente: “Es un tótem con 5 cabezas, así lo llamaban al principio, decidimos que le podemos llamar ‘ Bunch ‘ y dije, ‘eso me encanta’, porque además cada cabeza puede ser un personaje completamente distinto, podría utilizar mis voces para darle una personalidad a cada personaje, ‘¿No crees que será muy difícil?’, me dijeron, claro que puede ser difícil pero tengo aquí un ‘caramelote’ en mis manos que tengo que aprovechar”, dijo el actor.

"Ella era un tema, estábamos terminando de hacer las grabaciones de "Una Familia de Diez" y me pregunta, '¿No que ya ibas a acabar?', pero justo fue en el inter de que había acabado de grabar y me llegó la invitación", mencionó el actor, quien también contó una de las anécdotas con su esposa, "Como grababan las canciones en el estudio de voz, grababan a todos los personajes, no podías saber quién iba, un viernes iba a grabar a las 11 de la noche y mi esposa me decía 'Ay sí, ¿a dónde vas a grabar a las 11 de la noche?, ¡Dime la verdad!', y yo de '¡Nooo!", dijo Margaleff antes de reírse.

El actor cuenta porqué lloró al quitarse la máscara

En el episodio donde Ricardo dijo "adiós" a ¿Quién es la Máscara?, el actor soltó varias lágrimas al revelar por fin que él era el cantante que se escondía bajo el traje de "Butch", sin embargo, como un carrusel de emociones, el actor afirma que sus lágrimas tienen un propósito

Margaleff dijo: "Mira, mi motor es mi familia, son los que siempre me motivan, me ayudan, mi mujer al final de la temporada se tuvo que enterar porque ya no estaba grabando otra cosa, tengo muy buena comunicación con ella… me preguntaba '¿Pero sí eres la máscara?', le dije 'No vayas a decir nada, te lo tengo que decir porque no quiero tener problemas en mi matrimonio', es una mentirilla piadosilla, pero le tuve que comentar, le dije 'Por favor no le digas a Matías', y guardamos el secreto hasta el final', dijo el exparticipante