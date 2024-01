Andrea Legarreta le responde a Anette Cuburu por exponerla sin piedad

Legarreta se Defiende con Determinación

“Al final siento que ella está odiando a la persona incorrecta, no sucedió lo que ella piensa que sucedió», reafirmó.

«Yo no fui a decir que ella tenía algo con El Negro, no me corresponde ni me interesa la vida de nadie, lo que haga cada quien con su vida», precisó.

«Quien le dijo que le aclare que le mintieron”. Legarreta desmintió categóricamente su participación en la propagación de rumores sobre la vida sentimental de Cuburu.

Destacando así, que no fue ella quien ventiló el supuesto romance entre Cuburu y Raúl Araiza.