Exponen a Andrea Legarreta: Extrabajador de ‘Hoy’ asegura que la conductora lo maltrataba

Torres también revela que el maltrato de Legarreta no se limitaba solo a los compañeros de trabajo, sino que también era parte de una estrategia premeditada.

Lo que dijo sobre Anette Cuburu

Josh, por otro lado, habló bien de Anette Cuburu: «Es una señorona Anette Cuburu, increíble persona, es una dama, llevamos muy buena relación los días que trabajé con ella», dijo.

Pero por otro lado, reafirmó que la conductora de ‘Hoy’ quien lleva más de 20 años siendo una de las presentadoras del programa, es increíblemente ‘mala persona’.

«Andrea es pésima, Andrea es arrogante, Andrea Legarreta es muy difícil de tratar con las personas, no es cierto, no le crean, yo trabajé con ella y a mi me tronó los dedos», aseguró.

