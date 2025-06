Ana Patricia habla del incierto futuro de Enamorándonos USA

“La idea es que continúe en algún momento no muy lejano, pronto, porque es un formato que ha estado por muchos años, no solamente aquí en Estados Unidos”, explicó.

Ana Patricia lanza su propia boutique en Miami

La conductora compartió que el emprendimiento es resultado de esfuerzo, disciplina y trabajo colaborativo.

“Yo soy una persona que la verdad me cuesta muchísimo pedir ayuda o delegar porque todo lo quiero hacer yo”, confesó sobre su carácter.

“No porque no confíe en los demás, sino porque no me gusta molestar. Pero definitivamente esto no lo hubiese podido lograr si no es con todas las personas que me apoyaron de diferentes maneras”, reconoció.

Con esta nueva faceta como empresaria, Ana Patricia demuestra que busca diversificar sus proyectos mientras espera claridad sobre su futuro televisivo.