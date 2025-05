¿Cazzu defiende a Ángela Aguilar? Rompe el silencio y habla de Inti y Nodal (VIDEO)

Cazzu defiende a Ángela Aguilar

No alimenta a la polémica Desde la Ciudad de México, Cazzu habló por primera vez con claridad sobre su hija Inti, su ex pareja Christian Nodal y los rumores que rodean a Ángela Aguilar. La cantante argentina se encuentra en el país para promover su gira Latinaje en Vivo, prevista para octubre de 2025 en tres ciudades mexicanas. En un breve encuentro con los medios, la llamada «Jefa del trap» compartió su entusiasmo por estar nuevamente en tierras mexicanas. “Estoy muy feliz. No es mi primera vez, siempre vengo y la gente me trata muy bien”, declaró. Entre giras y polémica, habla de su hija Entre risas, comentó que aunque disfruta de la gastronomía local, su apretada agenda le ha impedido explorarla a fondo. “Me encantaría poder salir más a comer, pero la verdad es que he venido a trabajar mucho y me está costando”, confesó. TE PUEDE INTERESAR: Sospechas sobre «amiga» que apagó el live tras asesinato de influencer Valeria Márquez Eso sí, reveló su platillo favorito para iniciar el día: “En el desayuno trato de pedir chilaquiles. Me encanta desayunar chilaquiles, pero cuando los hacen muy picosos no me los puedo comer”. Pero más allá de la música y la comida, Cazzu enfrentó preguntas sobre su relación con Christian Nodal y el bienestar de su hija Inti.

Asegura que no hay conflicto con Nodal Ante la curiosidad mediática por la dinámica familiar actual, la cantante fue clara al afirmar la importancia de mantener los lazos entre padre e hija. “Yo pienso que es muy importante para mí… siento que para mí es importante que yo no le puedo negar su identidad a mi hija”, explicó. Dijo que, pese a lo que muchos creen, no existe ningún conflicto legal con Nodal respecto a la custodia de la pequeña. “Eso no es cierto, nosotros no tenemos ningún problema con la custodia porque no es posible, en verdad”, aseguró. En ese mismo tono de serenidad, la artista también habló del matrimonio de Nodal con la cantante Ángela Aguilar.

Niega tensiones con Ángela Aguilar Desmintió rotundamente que exista alguna clase de obstáculo para que Inti conviva con Aguilar o que ella haya intentado bloquear esa relación. “Eso tampoco es cierto, la vida de su papá y su esposa, me parece que yo no podría involucrarme en eso”, respondió tajante. Y agregó: “Esa es la vida de él y él es su papá, y tanto como los derechos que tengo yo de acercar personas a mi vida, él también los tiene”. Sobre las duras críticas que ha recibido Ángela desde su boda con Nodal, Cazzu expresó su desacuerdo con los ataques.

¿Defiende a la esposa de Nodal? "Sí por supuesto, es muy difícil porque también yo lo veo muy injusto que muchas cosas que estuvieron mal han recaído sobre ella, no lo apoyo en absoluto", afirmó. La reportera fue directa: "¿La defiendes?". Y la respuesta de Cazzu fue medida y honesta: "Yo no puedo defenderla, porque en realidad no es mi posición tampoco". Sin embargo, dejó claro lo que realmente le importa: "Lo que sí me parece es que las cosas que a mí más me importan es que se cumplan los derechos de mi hija nadamás, y mis derechos". Aseguró que su única prioridad es que su vida, tanto personal como laboral, no se vea afectada por decisiones ajenas.

“Que no se me nieguen mis derechos, ni se me dificulte mi vida, ni mi vida laboral y esas son cosas que son meramente de su papá y yo”, enfatizó. Cazzu pidió respeto y discreción en torno a su intimidad y la de su hija, marcando una línea clara entre su rol como madre y la vida pública de su ex pareja. En plena promoción de su nueva gira, la argentina dejó claro que no permitirá que los rumores mediáticos interfieran en la crianza y estabilidad emocional de Inti, apuntó ‘Univisión‘ e ‘Infobae‘.