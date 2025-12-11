Alexis Vega se pierde la ida de la Final del Apertura 2025

El jugador de Toluca aún no se recupera de su lesión y esperan tenerlo en la vuelta.

Alexis Vega no jugará este jueves el partido de ida de la Final del Apertura 2025 ante Tigres en el Estadio Universitario. Aunque el técnico Antonio Mohamed tenía la esperanza de tenerlo al menos un tiempo, el club descartó su participación por precaución.

Lesión que no da tregua

Vega se lesionó el 26 de octubre ante Pachuca con un desgarro muscular y, tras intentar volver en Cuartos de Final, sufrió una recaída en los tendones, lo que ha retrasado aún más su regreso.

¿Y la vuelta?

Mohamed confía en que pueda estar disponible para el partido de vuelta, aunque todo dependerá de cómo evolucione en los próximos días.

“Veremos cómo se siente… Ojalá lo tengamos un tiempo”, dijo el ‘Turco’.

Toluca en vilo desde hace un mes

Desde que inició la Liguilla, Vega ni siquiera ha ido al banco. Su ausencia ha sido una incógnita constante en el esquema de los Diablos Rojos.

Te puede interesar: Así quedaron los grupos del Mundial 2026