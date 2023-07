Tunden con críticas a Alejandra Espinoza por su cuerpo

La presentadora no dudó en defenderse y señalar que le pasó

«No puedo estar complaciendo a todos», detalló la mexicana en redes ¡PREOCUPA SU ESTADO DE SALUD! Alejandra Espinoza volvió al ojo del huracán tras compartir impactante imagen sobre su cuerpo y donde muestra la figura que está logrando con base a la alimentación y ejercicio que implementó. Pero las críticas no se hicieron esperar, por lo que la mexicana contestó a las dudas sobre su salud y confesó lo esperado. No es la primera vez que recibe ese tipo de comentarios y en el pasado, la presentadora ya había respondido a las dudas de los internautas en relación con su peso. Pero, cada vez que comparte una fotografía suele ser una de las preguntas más usuales de los internautas y que generó cierta molestia a la mexicana. COMPARTE POST Y GENERÓ CRÍTICAS Una vez más, Alejandra Espinoza vuelve a ser cuestionada sobre su delgada figura y los problemas alimenticios que podría tener. En esta ocasión, la presentadora compartió una fotografía luciendo un short y top deportivo y a un lado de su entrenador profesional, mientras se encontraba en una rutina de calentamiento, por lo que no dudó en compartir el momento, recibiendo duras críticas. «Donde me ven, en este cuerpecito hay fuerza, resistencia, energía y etamina. ¿Cómo lo sé? Porque de otra manera no hay forma aguantarle una clase a @yaspersonaltrainer y su equipo», señaló la conductora en la fotografía que compartió y rápidamente fue debatida por los seguidores. «Con todo respeto, estás muy delgada y no luces muy saludable», destacaron.

«Ya es demasiada delgadez» Ante la ola de críticas y comentarios relacionados con su peso, la exMiss de Belleza no dudó en contestar un comentario al respecto. En dicho mensaje, una seguidora no dudó en hacerle notar que su delgada figura estaba resultando preocupante para los demás. Ella, declaró que no lo hacía con intensión de lastimarla, pero sí de cuestionar su bajo peso. «Alejandra, yo te admiro, admiro todo lo que te has superado, pero de verdad ya es demasiado la delgadez y no es un comentario desde el odio para nada, solo siento respeto y admiración por ti», comentó la seguidora sin imaginar la respuesta de la mexicana. «Muchas gracias Leidy porque sé que tu comentario viene desde el cariño, por eso te contesto», destacó la presentadora.

Alejandra Espinoza figura: ¿Aceptó tener una enfermedad? Ante la respuesta respetuosa de la seguidora, la conductora no dudó en revelar si se encuentra pasando por alguna enfermedad que le impida subir de peso. De acuerdo con los comentarios, ella señaló que se encuentra bien de salud y solo está haciendo ejercicio para mantenerse saludable. Al igual, destacó que no desea complacer a los demás. «En verdad estoy muy bien de salud gracias a Dios. Hago ejercicio, como saludable y este es mi resultado, puede que no le guste a todo el mundo, pero no puedo andar por la vida complaciendo a todos porque si no sería esclava de lo que dicen y así no se puede vivir», reveló Alejandra Espinoza en el comentario. Archivado como: Alejandra Espinoza figura

Alejandra Espinoza figura: ¡La defienden! Ante las críticas que recibió por su figura, hubo personas que no dudaron en comentar a favor de Alejandra Espinoza y la felicitaron por su imagen saludable y sobre todo, por la disciplina que está ejerciendo para poder lucir delgada y sin problemas de salud. Además, destacaron que las personas deberían dejar de comentar sobre cuerpos ajenos. PARA VER FOTO DA CLIC AQUÍ «Me pregunto si todos los que escriben esto van por la calle diciéndole a toda la gente que no les gusta como se miran o critican los cuerpos de todos los que conocen»,» ¡Toda una atleta! ¡Muy bien! Lo importante es que tú sepas lo que haces, y ames lo que haces», señalaron en referencia a las críticas. Archivado como: Alejandra Espinoza figura

