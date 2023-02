Aleida Nuñez rompe el silencio tras su salida de La Casa de los Famosos 3

La mexicana dice la verdad sobre Ivonne Montero

¿Seguirá su relación con Pepe Gámez? La cantante, actriz y modelo mexicana Aleida Núñez se convirtió en la quinta celebridad eliminada del reality show más popular de los Estados Unidos, La Casa de los Famosos 3 de Telemundo. La cual ha generado una gran polémica entre los habitantes que cada día sorprenden con sus acciones. Cabe recordar, que la mexicana comenzó un romance dentro del programa con el participante Pepe Gámez, quien fue uno de los que sufrió la salida de Aleida. Ahora, la también actriz rompe el silencio en exclusiva para MundoNow sobre cómo fue estancia en el reality y además cuenta la verdad sobre Ivonne Montero, ganadora de la segunda temporada. Aleida Nuñez Casa de los Famosos: ¿Cómo calificarías esta experiencia en La Casa de los famosos, qué fue lo que te decepcionó más? Su salida fue gracias a que el público votó para que ella fuera la quinta eliminada según el protocolo del show, ya que cabe recordar que algunos participantes han salido de la casa voluntariamente. Sin embargo, hubo cierta polémica durante su estancia en el reality de Telemundo. “Sabemos que es un reality y dentro de esto se manejan diferentes emociones. Todos estamos a flor de piel y las cosas van cambiando día con día. El encierro hay muchos factores que pueden influyendo y definitivamente sí se pueden suscitar diferentes emociones o formas de pensar e incluso de ir cambiando de forma de pensar también. Pero, bueno, hay que aceptar que así tiene que ser”, dijo la mexicana.

Aleida Nuñez Casa de los Famosos: ¿Te dolió esa traición de Aylín, cómo lo sientes? Cabe recordar que Aylín Mujica y Aleida Núñez eran muy unidos durante su estancia en el programa, sin embargo, Aylín fue nombrada líder de la semana y al momento de salvar a uno de los nominados, optó por escoger a Rey Grupero, por lo que muchos lo verían como una traición. “En su momento sí me dolió, me extrañó su decisión, pero yo hablé con ella y la miré a los ojos y le dije ‘mira, solo tú sabes el qué dentro de tu corazón y de tu mente, el porqué lo hiciste. Yo te respeto mucho y esto no va a cambiar ni mi cariño, ni lo que yo te quiero, y obviamente mi amistad va a continuar cuando tú salgas, porque también no quisiera que eso afectara nuestra amistad'”, reveló la actriz.

¿Te sorprendió el hecho de ver quién te nominó, en el caso de Paty Navidad? Los participantes que nominaron a la modelo mexicana fueron Raúl García, Dania Méndez, Juan Rivera, Arturo Carmona, José, La Materialista y Paty Navidad, todos integrantes del cuarto contrario. Solamente La Materialista le otorgó algunos votos para su compañera. “Pues mira, yo no sé qué es lo que está pasando acá fuera. Yo te puedo decir que obviamente, estando dentro de la casa, se vive diferente. Yo no tengo nada negativo que opinar de ella. Creo que finalmente, pues ella tenía la libertad de poder votar en mi contra bajo sus justificaciones de que nada es personal y bueno, pues, es válido, son solo sus fundamentos. Yo ahí no tengo nada que decir”. Archivado como: Aleida Nuñez Casa de los Famosos

¿Te arrepientes de haber iniciado una relación con Pepe? “Pues mira, yo sabía que la decisión de subir a la suite con él, a pesar de que obviamente no nos pasamos el límite del respeto, yo como dama, él como caballero. Finalmente, él me iba a exponer a los comentarios, sobre todas las personas que están dentro de la casa, que no son de su agrado o que no lo quieren. Y también en el exterior, porque siempre uno se presta para que se hagan comentarios, pero, pues, mi conciencia está tranquila”. “Yo creo que yo sabía que nosotros no íbamos a sobrepasar una situación que no queríamos, ni tanto él ni como yo, por más de que estuviéramos ahí conversando y estuviéramos cercanos, teníamos muy claro que no íbamos a llegar a un punto en donde nos pusiéramos también como seres humanos. La verdad que una vez que yo tomo las decisiones en la vida, creo que no hay vuelta atrás, sin embargo, creo que hasta antes de eso sí era mucho más, más tranquila mi estancia dentro de la casa”. Archivado como: Aleida Nuñez Casa de los Famosos

Ivonne Montero pidió que votaran por Madison en lugar de que votaran por ti. ¿Qué opinas de eso? “No tengo muchos comentarios respecto a esto. Yo creo que a veces, tristemente, en lugar de que nos apoyemos entre mexicanos que somos de la misma nacionalidad, pueden llegar a suceder estas cosas, pero yo no me puedo meter en la cabeza y en el corazón y en las decisiones de los demás. Creo que es una competencia y bueno, se presta uno a eso también”. ¿Decían que si era realidad lo de tu problema en la rodilla o no? “Fíjate que yo me rompí el ligamento cruzado anterior, el derecho hace dos o tres años aproximadamente y ha ido muy bien la recuperación. Yo sí, puedo hacer ejercicio y puedo correr muy ligero, pero lo que no puedo hacer es subir las escaleras rápido. Entonces, en una de las competencias había unas escaleras donde había que subir muy rápido y eso sí, le tengo un poco de respeto”. Archivado como: Aleida Nuñez Casa de los Famosos

