Adriana Barraza Diario de un Gigoló: ¿Tu personaje de Minou, la vemos también muy glamorosa, es muy diferente a lo que habías hecho antes?

“Fíjate, hay una escena bien interesante donde ella discute y dice ‘yo me he tenido que defender de todos’, porque a eso viene una mujer al mundo, a defenderse. Yo no sé si es cierto, no es lo mismo defenderse como mujer que defenderse como hombre. Ya sacando la frase y poniéndola en un contexto más general, pues es verdad, entonces al mismo tiempo y por eso es que Minou pelea mucho, porque la mujer tenga también la posibilidad de sentirse plena sexualmente. Y si tiene el dinero para pagarlo, ¿por qué solamente en el mundo de los hombres existe esta posibilidad?”.

“Bueno, eso digamos que por lo pronto es una de las cosas que dentro de este personaje yo dije, pues Minou tiene razón en varias cosas. Obviamente, no defiendo a Minou en el sentido de que está siempre fuera de la ley y además está utilizando a jóvenes para la profesión a la que se dedica sus jovencitos. Por supuesto que no, pero es muy lindo que nosotros en la serie entremos sin moralismos, simplemente a ver este mundo, no a que te digan, está bien, está mal. Si no que veas a este grupo de seres humanos que tienen conflictivas dentro de este mundo en un thriller, porque es una historia con muchos suspensos en donde tú puedes ir viendo que, a veces, los actos que cometes, tienen consecuencias”. Archivado como: Adriana Barraza Diario de un Gigoló