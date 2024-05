Adolfo Ángel revela que fue su hermano Gustavo quién quiso terminar con Los Temerarios

¿Se pelearon los hermanos?

Con motivo de la serie de conciertos que los Temerarios ofrecieron en la Ciudad de México, Adolfo Ángel se ‘animó’ a dar una entrevista.

En charla con el periodista Gustavo Adolfo Infante para su programa De primera mano, ‘El Temerario Mayor’ comenzó diciendo lo siguiente:

“Yo no me voy a retirar nunca, jamás, la música es mi vida y mi hermano ha tomado la decisión de no estar más aquí”.

Sin dejar pasar mucho tiempo, aseguró que el fin de Los Temerarios no significa que él se vaya de la música.