¿Dudan que se trate de la actriz?

Y es que en el portal de Instagram dieron cuenta de lo que los testigos aseguran: “Todo indica que la actriz mexicana fue captada en la ciudad de Cusco, Perú, la fuente que nos envió el video, nos aclaró que fue tomado por un fan y que Adela se vio muy relajada tomando su chocolate caliente con una amiga con la cual al parecer viajó a Perú y según no le molestó que le tomaran fotos y videos. Lo que sí se puede notar es que la actriz que radica en Weston, Florida, se conserva muy bien y muy conservada a sus casi 52 años”, se lee en la descripción de las imágenes.

Pero la gente duda de que se trate de ella y comentó en las fotos: “No es ella, ni los ojos ni la nariz”, “Wow sigue bellísima”, “Se quitó la rinoplastia? Digo porque de nariz perfilada pasa a nariz chatica”, “Bellísima”, “La verdad sí se parece un poco Adela Noriega pero yo creo que no es ella, ojalá y sí sea”, “Cuánto quisiera que apareciera en verdad pero no parece la de las fotos”, “No, nada que ver, al menos de perfil no parece Adela Noriega”, “Esa mujer no es Adela a leguas se nota quizás algunos rasgos similares pero no es ella”, comentaron las personas. AQUÍ PUEDES VER LAS FOTOS Y LOS COMENTARIOS DE LA GENTE.