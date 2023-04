Nuevos rumores apuntan a que la ex conductora de ‘Hoy Día’, Adamari López podría terminar en un nuevo proyecto de Univisión. Y es que luego de que su despido se diera luego de diez años trabajando para la cadena de Telemundo, su salida ha dado mucho de que hablar.

Adamari López podría terminar en Univisión con nuevo proyecto

Señalan que Adamari López se encuentra reiniciando su carrera con un nuevo proyecto y esta vez de la mano de Univisión. Tras su salida de Telemundo, la boricua ha sido relacionada en más de una ocasión con la competencia, ya que incluso su imagen llegó a ‘Despierta América’ por la primera comunión de su hija.

Sin embargo, esta vez Javier Ceriani, por medio del programa de ‘Chisme No Like‘ ha asegurado que Adamari López ha conseguido un nuevo trabajo con Univisión. Señalan que este sería el regreso de la boricua a la pantalla chica pero no como conductora de programa matutino.