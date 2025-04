Avioneta se estrella cerca del aeropuerto de Boca Ratón y genera alarma

Una aeronave se estrelló la mañana del viernes en las cercanías del aeropuerto de Boca Ratón, Florida.

Hasta el momento, no se ha confirmado si la avioneta estaba despegando o aterrizando al momento del accidente.

La ubicación del siniestro sugiere una posible conexión con el aeropuerto local.

Autoridades se encuentran en el lugar de los hechos realizando labores de investigación.

BREAKING: A small plane crashed in Boca Raton, Florida, on Friday morning, according to local police. https://t.co/S15IIeDNIc pic.twitter.com/Dg44Pn4PGU

— ABC News (@ABC) April 11, 2025