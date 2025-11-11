Accidente en el aeropuerto de Washington deja 18 heridos
Publicado el 11/11/2025 a las 14:06
Dieciocho personas fueron trasladadas a un hospital luego de que un salón móvil colisionara contra un muelle en el Aeropuerto Internacional Dulles, ubicado en Virginia, cerca de Washington, D.C.
El incidente ocurrió el lunes 10 de noviembre alrededor de las 4:30 de la tarde, hora local.
🚨 Chaos erupted at Dulles International Airport's Concourse D this evening when a mobile lounge people-mover, ferrying about 50 weary travelers from the main terminal, slammed into the docking station with a bone-jarring thud around 5:30 p.m., crumpling part of the structure and…
— Laszlo Varga (@LaszloRealtor) November 11, 2025
Según informaron las autoridades aeroportuarias, el vehículo se desplazaba con pasajeros a bordo cuando impactó con la estructura al acercarse a uno de los edificios del complejo.
El aeropuerto emitió un comunicado a USA TODAY, donde confirmó que el choque tuvo lugar mientras el salón móvil transportaba a pasajeros en las inmediaciones de una terminal.
Inmediatamente después del impacto, los pasajeros fueron evacuados del vehículo utilizando escaleras portátiles instaladas por el personal de emergencia.
Evaluación médica y traslado de heridos
VIRGINIA: A mobile lounge carrying dozens of passengers to a concourse struck the terminal gate at Dulles Airport resulting in at least 18 injuries. The impact caused significant damage to the people mover and part of the docking structure.
— KolHaolam (@KolHaolam) November 11, 2025
El cuerpo de bomberos y rescate de la Autoridad Aeroportuaria Metropolitana de Washington respondió rápidamente a la emergencia.
Los equipos médicos evaluaron a todos los pasajeros que viajaban en el salón móvil, verificando posibles lesiones o contusiones.
Tras la evaluación inicial, el departamento de bomberos determinó que dieciocho personas presentaban heridas leves que no comprometían su vida.
Todas ellas fueron trasladadas a hospitales cercanos para recibir atención médica y observación preventiva.
Las autoridades no informaron sobre el estado específico de cada paciente ni revelaron sus identidades.
Tampoco se ha confirmado cuántas personas se encontraban dentro del salón móvil al momento del accidente, ni si alguno de los empleados del aeropuerto resultó herido durante el suceso.
Hasta el momento, no se han reportado daños mayores en la infraestructura del muelle.
¿Qué es un salón móvil?
Los salones móviles, también conocidos como “transportadores de personas”. Son vehículos utilizados en aeropuertos para trasladar a los pasajeros entre las terminales, los aviones y otras zonas de embarque.
A diferencia de los autobuses convencionales, estos cuentan con una cabina cerrada. Y elevable que se ajusta a la altura de las puertas de los aviones o de los muelles, facilitando el abordaje.
El Aeropuerto Internacional Dulles es uno de los pocos en Estados Unidos que todavía emplea este tipo de vehículos. Una tecnología característica de su diseño original de mediados del siglo XX.
En la actualidad, muchos aeropuertos han reemplazado los salones móviles por pasillos telescópicos o autobuses terrestres más modernos.
El aeropuerto Dulles se encuentra en la localidad de Dulles, Virginia, aproximadamente a 28 millas del centro de Washington, D.C.
Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no habían emitido información adicional sobre las causas del accidente ni sobre posibles medidas para evitar incidentes similares en el futuro.