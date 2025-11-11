Accidente en el aeropuerto de Washington deja 18 heridos

Accidente en aeropuerto Dulles

Dieciocho pasajeros hospitalizados

Choque con muelle confirmado

Dieciocho personas fueron trasladadas a un hospital luego de que un salón móvil colisionara contra un muelle en el Aeropuerto Internacional Dulles, ubicado en Virginia, cerca de Washington, D.C.

El incidente ocurrió el lunes 10 de noviembre alrededor de las 4:30 de la tarde, hora local.

Accidente en el aeropuerto Dulles deja 18 heridos

Según informaron las autoridades aeroportuarias, el vehículo se desplazaba con pasajeros a bordo cuando impactó con la estructura al acercarse a uno de los edificios del complejo.

El aeropuerto emitió un comunicado a USA TODAY, donde confirmó que el choque tuvo lugar mientras el salón móvil transportaba a pasajeros en las inmediaciones de una terminal.

Inmediatamente después del impacto, los pasajeros fueron evacuados del vehículo utilizando escaleras portátiles instaladas por el personal de emergencia.