ICE planea salir de Chicago esta semana, asegura Gregory Bovino
Publicado el 11/11/2025 a las 12:55
- Gregory Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza y figura clave de la ofensiva migratoria impulsada por el presidente Donald Trump en las ciudades estadounidenses, planea abandonar Chicago junto con sus agentes esta misma semana.
La decisión se produce mientras el funcionario busca nuevos destinos donde intensificar las detenciones, según confirmaron tres funcionarios estadounidenses familiarizados con la planificación.
Bovino ha encabezado la estrategia del Gobierno federal para desplegar fuerzas del orden en estados y ciudades con gobiernos demócratas, incluso cuando las autoridades locales se oponen a su presencia.
Primero en Los Ángeles, y ahora en Chicago, su liderazgo se ha vuelto el rostro visible de un esfuerzo que ha generado litigios, protestas y enfrentamientos con manifestantes.
Gregory Bovino anuncia que el ICE deja Chicago esta semana
De acuerdo con dos funcionarios consultados, Bovino y su equipo tienen previsto dirigirse a Charlotte, Carolina del Norte, y posteriormente a Nueva Orleans.
Sin embargo, los planes aún se encuentran en fase de definición.
Mientras tanto, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mantendrá sus operaciones en Chicago, asegurando la continuidad de los operativos iniciados en la ciudad.
Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), confirmó a CNN que la salida de la Patrulla Fronteriza no implica un retiro total.
“No nos vamos de Chicago”, afirmó, destacando los resultados obtenidos con la llamada Operación Midway Blitz, considerada un eje central de la estrategia migratoria en la región.
Este anuncio marca un punto de inflexión en la política federal de seguridad interior, que ha buscado reforzar la presencia del Gobierno en territorios controlados por administraciones demócratas, a menudo bajo fuertes tensiones políticas y sociales.
El interés de Trump en nuevas ciudades
El presidente Trump ha mencionado en repetidas ocasiones a Nueva Orleans como uno de los destinos preferidos para continuar con su ofensiva federal.
En una reunión celebrada este año en el Despacho Oval, el mandatario aseguró que el Gobierno estaba “tomando una decisión” sobre la siguiente fase del operativo.
“¿Vamos a Chicago? ¿O vamos a un lugar como Nueva Orleans, donde tenemos un gran gobernador, Jeff Landry, que quiere que entremos y pongamos orden en una zona muy agradable de este país que se ha vuelto bastante difícil, bastante mala?”, señaló el presidente, enfatizando su intención de expandir la estrategia hacia el sur.
Estas declaraciones reflejan la voluntad del Ejecutivo de mantener una política agresiva en materia de inmigración y seguridad, incluso ante la resistencia de gobiernos locales que han denunciado la intervención federal como un intento de militarizar sus comunidades.
La estrategia de Bovino
Consultado por CNN sobre sus próximos pasos, Bovino aseguró que las decisiones operativas dependen de la información de inteligencia.
“Contamos con un excelente equipo de liderazgo al que admiramos y para el que trabajamos, y ese equipo está conformado por el presidente Trump, Kristi Noem y todos ellos”, dijo.
Según el jefe fronterizo, la estrategia combina las directrices del liderazgo político con los informes de inteligencia para ejecutar acciones “con contundencia” allí donde se considere necesario.
El desplazamiento de Bovino hacia nuevas ciudades marca un nuevo capítulo en la política migratoria de Trump, que continúa apostando por la fuerza y el control territorial como ejes de su gestión.
Con Chicago aún en tensión por los enfrentamientos recientes, el movimiento del equipo federal podría ampliar el conflicto a nuevas regiones del país.