ICE planea salir de Chicago esta semana, asegura Gregory Bovino

Gregory Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza y figura clave de la ofensiva migratoria impulsada por el presidente Donald Trump en las ciudades estadounidenses, planea abandonar Chicago junto con sus agentes esta misma semana.

La decisión se produce mientras el funcionario busca nuevos destinos donde intensificar las detenciones, según confirmaron tres funcionarios estadounidenses familiarizados con la planificación.

Bovino ha encabezado la estrategia del Gobierno federal para desplegar fuerzas del orden en estados y ciudades con gobiernos demócratas, incluso cuando las autoridades locales se oponen a su presencia.

Primero en Los Ángeles, y ahora en Chicago, su liderazgo se ha vuelto el rostro visible de un esfuerzo que ha generado litigios, protestas y enfrentamientos con manifestantes.

De acuerdo con dos funcionarios consultados, Bovino y su equipo tienen previsto dirigirse a Charlotte, Carolina del Norte, y posteriormente a Nueva Orleans.

Sin embargo, los planes aún se encuentran en fase de definición.

Mientras tanto, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mantendrá sus operaciones en Chicago, asegurando la continuidad de los operativos iniciados en la ciudad.