Estaba tan confiado que compró camionetas, computadoras y todo lo necesario, pero desafortunadamente no se hizo y después le pasó lo mismo con un negocio de barbacoa y quebró, pero asegura que todos sus fracasos le han ayudado a salir adelante y no darse por vencido y por ello es que tiene todo lo que ha querido. Archivado como: Familia Millonaria Díaz

¿QUÉ OPINA LA GENTE?

¿Pero qué opina la gente? “El señor Díaz es un alfa de la vieja escuela, de verdad que grandes valores tienen como familia, merecen todo lo bueno que les pasa y gracias por poner el ejemplo a los jóvenes de México de que sí se puede trabajando…”, “Lo que más me gustó es escuchar que habló bien de sus trabajadores. Que hay que pagarles bien para que trabajen mucho mejor. Eso sí está excelente”.

“100 % Humildad. Y una cosa bien clara que dijo el Sr, Díaz, hay que darse en la madre para poder tener, nada es gratis, y si anduviera en cosas malas, no mostraría el rostro”, “es la primera familia mexicana que me impresionó inspiró y me dio clases de humildad a pesar que flotan en plumas no son humilladores y todo Gracias a su padre y su madre que son ejemplo y los educaron”. Archivado como: Familia Millonaria Díaz