¿En realidad estaban casados?

Algo que llamó mucho la atención sobre este caso, es la diferencia de edades que existía entre Yrma Lydya y Jesús Hernández Alcocer, pues mientras ella tenía 21, aunque se dice que en realidad tenía 23, el abogado cuenta con 79 años de edad, ¿pero en realidad estaban casados? Así respondió Hugo Mejuto.

"Los que conocimos a este matrimonio, bueno, supuesto, porque no me consta que estuvieran casados, me la presentó como su esposa, Yrma también me decía que era su esposo; sin embargo, había como situaciones de que me confirmaba y me cancelaba y yo terminé diciéndole: 'Yrma, vente a cantar, no pasa nada, toma un vuelo, estás con los brazos abiertos, para mí eres maravillosa, y si yo puedo estar ayudándote a ti no necesitas a nadie, ni un esposo, ni patrocinio, ni padrino, cuentas conmigo, vente, no hay necesidad', y mira…".