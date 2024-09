Mexicano les manda dinero de EEUU a sus papás por 5 años y ellos se lo gastaron todo

Yair Miranda manda dinero a sus padres y se lo gastan

Su sueño era regresar pronto a su país de origen y comenzar una nueva vida con los ahorros que había enviado regularmente a su familia.

Sin embargo, cuando llamó a sus padres para anunciarles que este sería su último año en Estados Unidos, su padre le confesó una desgarradora verdad.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Mhoni Vidente comparte escalofriantes predicciones para septiembre

«Hijo, yo no te tengo nada», le dijo su padre en una conversación telefónica. «Lo que tienes es el terreno que compraste, pero de dinero no te tengo nada, todo me lo he gastado con tu mamá».

Las palabras del padre cayeron como un balde de agua fría sobre Yair, quien no pudo contener su tristeza y frustración al grabar el video.