Xavier Zazueta firma con disquera nueva y habla sobre Melissa Barrera

“Me siento muy afortunado porque sé que ahorita hay mucho talento joven en el tema de la música, pero gracias a Dios tengo un angelote allá arriba que me está ayudando, vengo picando piedra desde muy chiquito y hasta ahorita a mis 36 años se me presentó la oportunidad y vamos a aprovecharla”, señaló Zazueta.

“Fíjate que platicando con todo el equipo de Fonovisa llegamos a que vamos a sacar un álbum sierreño, es un género nuevo para mí pero no tan nuevo, porque obviamente el regional mexicano es lo que me apasiona.”, señaló, “Pues la canción habla acerca del típico amor que no te valoró, que ni la pensó y se fue con otro, hasta ahí le puedo adelantar.”, adelantó Zazueta.

Zazueta comparte cómo fue su primer acercamiento a La Academia

Por otro lado, el cantante se tornó nostálgico cuando el tema de “La Academia” salió a la luz, Zazueta recordó y compartió con MundoNow cuál fue su primer acercamiento con el reality donde terminaría por conocer a su esposa, Melissa Barrera.

“Sí recuerdo cuando estaba muy ‘morro’, estaba comiendo en la cocina de la casa después de la secundaria, me acuerdo que vi a Yahir en la primera generación de La Academia y le dije a mi mamá que qué era eso, ya ella me explicó que era una escuela de música y como que me engrané, me aferré y le dije ‘algún día voy a estar ahí mamá’, hasta que lo logré.”, señaló Zazueta.